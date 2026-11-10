एक दृष्टिकोण यह भी...

सीता धरती की पुत्री थीं। राजा जनक ने उन्हें पाया, अपनाया और पिता का स्नेह दिया। उनका जन्म किसी सामान्य पारिवारिक वंश परंपरा से नहीं जुड़ा था, बल्कि धरती की गोद से उनके प्राकट्य की कथा उन्हें एक अलग ही अर्थ प्रदान करती है। दूसरी ओर, राम विष्णु के अवतार माने गए हैं और उनका संबंध शेषनाग से भी जुड़ता है, जो अपनी अनंत सत्ता पर पृथ्वी का भार धारण किए हुए हैं। इस दृष्टि से सीता और राम का मिलन केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं रह जाता, बल्कि धरती और उसके आधार, प्रकृति और उसके संरक्षण, सृजन और धारण करने वाली शक्तियों के एक गहरे प्रतीकात्मक संबंध की तरह दिखाई देने लगता है।
सीताराम का साथ होना मात्र संयोग मान लेना शायद इस कथा की व्यापकता को सीमित कर देना होगा। इसके भीतर कोई अर्थपूर्ण प्रयोजन रहा होगा, जिसकी परतें हम अपनी समझ के अनुसार खोलने का प्रयास कर सकते हैं।
लेकिन एक प्रश्न यहाँ से भी उठता है - सीता के जीवन में वन इतना निर्णायक क्यों हुआ? राजमहल में जन्मी या पली-बढ़ी स्त्री के लिए नहीं, बल्कि धरती से जुड़ी उस स्त्री के लिए, जिसका जीवन बार-बार वन की ओर लौटता रहा। वनवास, पंचवटी, अशोक वाटिका और अंततः धरती की गोद - क्या ये केवल घटनाओं का क्रम हैं, अथवा सीता के जीवन की कोई ऐसी आंतरिक यात्रा भी, जिसे हम कथा के घटनाक्रम में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसकी गहराई तक नहीं पहुँचते?
क्यों और कैसे वन सीता के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन गया, इसका उत्तर हमारे पास उतना ही है, जितनी कथा हम तक पहुँची है। शेष के बारे में हम केवल प्रश्न कर सकते हैं, संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी बड़ी घटना को केवल उसके घटित होने के क्षण से समझना संभव नहीं होता। कोई निर्णय, कोई विस्फोट, कोई अपरिवर्तनीय मोड़ प्रायः अचानक दिखाई देता है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में बहुत कुछ पहले से घट रहा होता है - कुछ कहा जा चुका होता है, कुछ अनसुना रह गया होता है, कुछ देखे जाने के बावजूद अनदेखा कर दिया गया होता है।
मनुष्य के जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम अपने आसपास की परिस्थितियों, लोगों के व्यवहार और उनके भीतर चल रहे संघर्षों को अक्सर उतनी गंभीरता से नहीं लेते, जितनी आवश्यकता होती है। कभी सुविधा के लिए, कभी संबंधों को बचाने के लिए और कभी अपनी मान्यताओं को अक्षुण्ण रखने के लिए हम चुप्पी चुन लेते हैं। फिर जब किसी घटना का परिणाम असह्य हो जाता है, तब हम उसके परिणाम पर निर्णय सुनाने लगते हैं। कुछ लोग परिस्थिति से कतराकर निकल जाते हैं, कुछ अपनी सुविधा के अनुसार गलत के साथ खड़े हो जाते हैं और कुछ सही के पक्ष में खड़े होने का साहस करते हैं। लेकिन प्रश्न यह भी है कि जब गलत घट रहा था, तब कौन कहाँ खड़ा था?
यहीं न्याय का प्रश्न अपनी वास्तविक गंभीरता के साथ सामने आता है।
न्याय किसी एक व्यक्ति की भावनाओं, पसंद, असहमति या तत्कालीन दृष्टिकोण से तय नहीं हो सकता। वह केवल घटना के अंतिम परिणाम को देखकर भी नहीं किया जा सकता। न्याय के लिए उस पूरी परिस्थिति को देखना पड़ता है, जिसमें निर्णय लिया गया, उन विवशताओं को समझना पड़ता है जिनके बीच व्यक्ति खड़ा था और उन आवाज़ों को भी सुनना पड़ता है, जिन्हें जानबूझकर या अनजाने में दबा दिया गया।
एक माँ जब अपने बच्चे के कान उमेठती है, तो हर बार उसका आक्रोश बच्चे के प्रति नहीं होता। कई बार वह उस परिस्थिति से नाराज़ होती है, जिसने बच्चे को उस स्थिति तक पहुँचाया, उन लोगों से नाराज़ होती है, जो सब देखते हुए भी चुप रहे और कभी अपनी ही असमर्थता से क्षुब्ध होती है कि समय रहते वह कुछ बदल नहीं सकी। बाहर से दिखाई देने वाली कठोरता के पीछे कई बार पीड़ा का एक ऐसा संसार होता है, जिसे केवल उस क्षण की प्रतिक्रिया देखकर नहीं समझा जा सकता।
तो क्या सीता के प्रसंगों को भी केवल घटित घटनाओं और उनके प्रत्यक्ष निर्णयों तक सीमित रखकर देखना पर्याप्त है? क्या राम के निर्णयों को समझने के लिए उस समय के राजधर्म, सामाजिक मान्यताओं और परिस्थितियों को देखना आवश्यक नहीं? और क्या ऐसा करते हुए सीता के मन, उनकी गरिमा, उनकी पीड़ा और उनके मौन को भी उतनी ही गंभीरता से सुनना हमारा दायित्व नहीं?
किसी एक पक्ष को समझने के लिए दूसरे पक्ष को अस्वीकार करना आवश्यक नहीं है। राम को समझने का अर्थ सीता की पीड़ा को छोटा करना नहीं हो सकता और सीता के साथ हुए व्यवहार पर प्रश्न उठाने का अर्थ राम की मर्यादा को नकारना भी नहीं होना चाहिए।
शायद इस कथा को समझने के लिए हमें निर्णय सुनाने की जल्दी छोड़कर उसके भीतर उपस्थित प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक मौन को देखना होगा। क्योंकि कई बार अन्याय केवल वह नहीं होता जो किसी के साथ किया जाता है, अन्याय वह भी होता है जिसे होते हुए देखकर संसार अपनी आँखें फेर लेता है।
और संभवतः सीता की कथा हमें इसी अनदेखे पक्ष की ओर लौटकर देखने के लिए विवश करती है।
रश्मि प्रभा
व्वाहहहजवाब देंहटाएं
वंदन
विचारणीय बिंदुजवाब देंहटाएं
देखे जाने के बावजूद अनदेखा कर दिया जाना न्याय को दिग्भ्रमित करता हैजवाब देंहटाएं
सुंदर !!जवाब देंहटाएं
बहुत सुंदरजवाब देंहटाएं
वाह विचारणीयजवाब देंहटाएं